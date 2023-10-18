Стали известны самые популярные бренды смартфонов в 2023 году

Аналитическая компания Counterpoint составила отчёт о продажах смартфонов в третьем квартале 2023 года. В период с июля по сентябрь лидером оказалась Samsung — её доля отгруженных гаджетов составляет примерно 20%.

На второй строчке оказалась Apple, на долю которой пришлось около 16%. Замкнула тройку китайская Xiaomi — 12%. Следом также идут китайские производители: Oppo/OnePlus (10%) и Vivo (8%).

Продажи смартфонов в 2023 году Фото: Counterpoint

В Counterpoint отмечают, что общие продажи смартфонов в 2023 году снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, однако выросли на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Интересно, что глобальный рост год к году показали только два региона: Ближний Восток и Африка.

При этом последний квартал 2023 года должен серьёзно улучшить ситуацию благодаря показателям iPhone 15, а также праздникам: Чёрной пятнице и Рождеству, во время которых люди традиционно приобретают больше гаджетов, чем обычно.