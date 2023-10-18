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Завершились съёмки третьего сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым

Завершились съёмки третьего сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым
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18 октября завершились съёмки третьего сезона «Триггера» — российского драматического сериала Александры Ремизовой. Об этом в своих соцсетях сообщил Максим Матвеев, исполняющий главную роль в проекте. Продолжение выйдет уже в 2024 году.

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Третий сезон «Триггера» продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами всего за несколько сеансов.

Однажды с одним из его клиентов происходит несчастье, из-за чего всю вину скидывают на специалиста — и он отправляется в тюрьму. Выйдя по условно-досрочному освобождению, Стрелецкий возобновляет свою практику и пытается самостоятельно расследовать уголовное дело, по которому оказался в тюрьме.

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