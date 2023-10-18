Появились первые скриншоты HyperOS — новой ОС от Xiaomi

На этой неделе глава китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь представил новую мобильную операционную систему — HyperOS. Спустя некоторое время в соцсети Weibo появились первые скриншоты будущей ОС.

Фото: Weibo

На первом из них видно, что компания обновила дизайн центра управления, добавила в него ряд функций, а также расположила рядом ползунки громкости и яркости.

Фото: Weibo

Помимо этого, Xiaomi добавила больше возможностей для кастомизации экрана блокировки, изменила отображение календаря, прогноза погоды и других компонентов. Ещё производитель увеличил количество ярлыков и сделал их более гармоничными по отношению друг к другу.

Напомним, разработка операционной системы велась с 2017 года, а её первое появление состоится уже во флагмане Xiaomi 14, выход которого запланирован на 27 октября.