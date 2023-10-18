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Анонсированы бюджетные видеокарты Radeon RX 6750 GRE с 10/12 ГБ видеопамяти

Анонсированы бюджетные видеокарты Radeon RX 6750 GRE — конкуренты RTX 4060 Ti
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Компания AMD представила линейку бюджетных видеокарт Radeon RX 6750 GRE с 10/12 ГБ видеопамяти — они подойдут для комфортной игры в 1080/1440p. За первую производитель требует $ 269 (~ 26 тыс. рублей), а за вторую придётся заплатить $ 289 (~ 28 тыс. рублей).

Ожидается, что по производительности Radeon RX 6750 GRE 12GB будет практически полностью аналогична RTX 4060 Ti.

Фото: amd

Характеристики RX 6750 GRE 10 GB

  • Видеопамять – 10 ГБ GDDR6
  • Базовая частота GPU — 2189 МГц
  • Энергопотребление – 170 Вт
  • Количество дополнительной кеш-памяти Infinity Cache — 80 МБ

Характеристики RX 6750 GRE 12 GB

  • Видеопамять – 12 ГБ  GDDR6
  • Базовая частота GPU — 2439 МГц
  • Энергопотребление — 230Вт
  • Количество дополнительной кеш-памяти Infinity Cache — 96 МБ

Новые видеокарты Radeon RX 6750 GRE появятся в продаже с сегодняшнего дня.

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