Анонсированы бюджетные видеокарты Radeon RX 6750 GRE — конкуренты RTX 4060 Ti
Компания AMD представила линейку бюджетных видеокарт Radeon RX 6750 GRE с 10/12 ГБ видеопамяти — они подойдут для комфортной игры в 1080/1440p. За первую производитель требует $ 269 (~ 26 тыс. рублей), а за вторую придётся заплатить $ 289 (~ 28 тыс. рублей).
Ожидается, что по производительности Radeon RX 6750 GRE 12GB будет практически полностью аналогична RTX 4060 Ti.
Фото: amd
Характеристики RX 6750 GRE 10 GB
- Видеопамять – 10 ГБ GDDR6
- Базовая частота GPU — 2189 МГц
- Энергопотребление – 170 Вт
- Количество дополнительной кеш-памяти Infinity Cache — 80 МБ
Характеристики RX 6750 GRE 12 GB
- Видеопамять – 12 ГБ GDDR6
- Базовая частота GPU — 2439 МГц
- Энергопотребление — 230Вт
- Количество дополнительной кеш-памяти Infinity Cache — 96 МБ
Новые видеокарты Radeon RX 6750 GRE появятся в продаже с сегодняшнего дня.
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