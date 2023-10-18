Анонсированы бюджетные видеокарты Radeon RX 6750 GRE — конкуренты RTX 4060 Ti

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Компания AMD представила линейку бюджетных видеокарт Radeon RX 6750 GRE с 10/12 ГБ видеопамяти — они подойдут для комфортной игры в 1080/1440p. За первую производитель требует $ 269 (~ 26 тыс. рублей), а за вторую придётся заплатить $ 289 (~ 28 тыс. рублей).

Ожидается, что по производительности Radeon RX 6750 GRE 12GB будет практически полностью аналогична RTX 4060 Ti.

Фото: amd

Характеристики RX 6750 GRE 10 GB

Видеопамять – 10 ГБ GDDR6

Базовая частота GPU — 2189 МГц

Энергопотребление – 170 Вт

Количество дополнительной кеш-памяти Infinity Cache — 80 МБ

Характеристики RX 6750 GRE 12 GB

Видеопамять – 12 ГБ GDDR6

Базовая частота GPU — 2439 МГц

Энергопотребление — 230Вт

Количество дополнительной кеш-памяти Infinity Cache — 96 МБ

Новые видеокарты Radeon RX 6750 GRE появятся в продаже с сегодняшнего дня.