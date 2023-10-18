Apple признала ошибку с мерцающим дисплеем в Watch Series 9 и Ultra 2

Недавно владельцы смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 пожаловались на проблему с мерцающим дисплеем. Ошибка возникает во всех версиях watchOS 10, включая последнюю 10.0.2.

Сама Apple признала наличие проблемы, и в качестве временного решения предложила клиентам отключить режим «Всегда включён». Для это необходимо зайти в «Настройки» и перейти в раздел «Дисплей и яркость».

Также компания порекомендовала владельцам смарт-часов не относить их в сервисные центры. Вместо этого Apple призывает дождаться выхода новой версии операционной системы. Правда пока неизвестно, исправят ли проблему в watchOS 10.1, которая выйдет на следующей недели.

Помимо этого, на этой неделе Apple выпустила iOS 17.1 — новую версию своей мобильной операционной системы.