Изначальный сценарий «Убийц цветочной луны» с Ди Каприо был гигантским и очень скучным

17 октября журналисты издания Sight & Sound опубликовали интервью с режиссёром «Убийц цветочной луны» Мартином Скорсезе. В ходе него постановщик рассказал, что изначальный сценарий фильма был гигантским и занимал более 200 страниц.

Также, по словам Скорсезе, первоначальная версия сценария была слишком скучной.

Однажды вечером мы решили прочитать сценарий: я, Лео, Эрик, моя дочь и ещё несколько человек. Первые два часа всё шло как по маслу, а вот оставшиеся два часа дались с огромным трудом.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Критики посмотрели ленту ещё в мае на Каннском кинофестивале и назвали картину одной из самых выдающихся работ Леонардо Ди Каприо.

Премьера ленты состоится уже 20 октября в кинотеатрах по всему миру.