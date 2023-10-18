Египетский поход — в новом трейлере фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом

Компания Apple опубликовала на своём YouTube-канале второй трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом. В ролике показали Египетский поход Наполеона, шикарный бал, поле боя и пылающую Москву.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

«Наполеон» расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби).

Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут. Также через какое-то время режиссёр Ридли Скотт выпустит режиссёрскую версию картины.

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Фото: Apple

Фото: Apple