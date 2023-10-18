Вышел дублированный трейлер фильма «Феррари» с Адамом Драйвером

Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала на своём YouTube-канале дублированный трейлер фильма «Феррари» с Адамом Драйвером. Премьера картины в российском прокате состоится 21 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат STXfilms.

Действия ленты разворачиваются в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Режиссёром фильма выступил Майкл Манн («Схватка», «Последний из могикан»), четырёхкратный номинант на премию «Оскар».

Помимо Адама Драйвера, в актёрский состав вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и другие. Ожидается, что продолжительность фильма составит 2 часа и 10 минут.