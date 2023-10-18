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Голливудские фильмы обходятся кинотеатрам России всё дороже и дороже

Голливудские фильмы обходятся кинотеатрам России всё дороже и дороже
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Издание «Коммерсантъ» сообщило, что за последнее время дистрибьюторы нелегального контента повысили цены для прокатчиков на 10–13%. До этого стоимость ключей к цифровым копиям фильмов составляла 100 тысяч рублей в период премьеры.

Их закупкой занимаются кинотеатры для нелегального проката фильмов («предсеансового обслуживания»). В качестве причины называются увеличение числа блокбастеров после летнего перерыва, усложнение схемы поставок и возникновение монополии на пиратском рынке.

По словам журналистов, главный поставщик пиратского контента в России на данный момент — студия Red Head Sound. Правда, никаких доказательств или слов представителей сферы издание не привело.

Напомним, фильм «Барби» заработал в российском прокате уже более 762 млн рублей.

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