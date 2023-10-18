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Samsung, Nike и Apple — россияне назвали свои любимые бренды 2023 года

Samsung, Nike и Apple — россияне назвали свои любимые бренды
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Компания Online Market Intelligence ежегодно проводит исследование «Любимые бренды россиян». Из нового рейтинга стало известно, что фаворитами жителей страны в 2023 году стали Samsung, adidas, Nike и Apple — как и в двух предыдущих годах.

Топ-20 любимых брендов россиян в 2023 году

  1. Samsung
  2. adidas
  3. Nike
  4. Apple
  5. BMW
  6. «Яндекс»
  7. Xiaomi
  8. Mercedes-Benz
  9. Toyota
  10. Bosch
  11. Audi
  12. Zara
  13. «Сбер»
  14. Puma
  15. Sony
  16. Ostin
  17. Ozon
  18. LG
  19. Kia
  20. Gloria Jeans

По словам аналитиков, результаты также отражают «протестные» настроения потребителей. Подтверждением этому служит то, что в рейтинг не попали отечественные «бренды-аналоги», по типу «Вкусно — и точка» (альтернатива McDonald’s) или «Добрый» (альтернатива Coca Cola).

Стоит отметить, что ряд покинувших российский рынок брендов смогли не только сохранить, но и улучшить свои позиции.

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