Samsung, Nike и Apple — россияне назвали свои любимые бренды
Компания Online Market Intelligence ежегодно проводит исследование «Любимые бренды россиян». Из нового рейтинга стало известно, что фаворитами жителей страны в 2023 году стали Samsung, adidas, Nike и Apple — как и в двух предыдущих годах.
Топ-20 любимых брендов россиян в 2023 году
- Samsung
- adidas
- Nike
- Apple
- BMW
- «Яндекс»
- Xiaomi
- Mercedes-Benz
- Toyota
- Bosch
- Audi
- Zara
- «Сбер»
- Puma
- Sony
- Ostin
- Ozon
- LG
- Kia
- Gloria Jeans
По словам аналитиков, результаты также отражают «протестные» настроения потребителей. Подтверждением этому служит то, что в рейтинг не попали отечественные «бренды-аналоги», по типу «Вкусно — и точка» (альтернатива McDonald’s) или «Добрый» (альтернатива Coca Cola).
Стоит отметить, что ряд покинувших российский рынок брендов смогли не только сохранить, но и улучшить свои позиции.
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