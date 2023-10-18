Samsung, Nike и Apple — россияне назвали свои любимые бренды

Компания Online Market Intelligence ежегодно проводит исследование «Любимые бренды россиян». Из нового рейтинга стало известно, что фаворитами жителей страны в 2023 году стали Samsung, adidas, Nike и Apple — как и в двух предыдущих годах.

Топ-20 любимых брендов россиян в 2023 году

Samsung adidas Nike Apple BMW «Яндекс» Xiaomi Mercedes-Benz Toyota Bosch Audi Zara «Сбер» Puma Sony Ostin Ozon LG Kia Gloria Jeans

По словам аналитиков, результаты также отражают «протестные» настроения потребителей. Подтверждением этому служит то, что в рейтинг не попали отечественные «бренды-аналоги», по типу «Вкусно — и точка» (альтернатива McDonald’s) или «Добрый» (альтернатива Coca Cola).

Стоит отметить, что ряд покинувших российский рынок брендов смогли не только сохранить, но и улучшить свои позиции.