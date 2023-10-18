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Disney делает фильмы по «Холодному сердцу» и «Тарзану» — СМИ

Disney делает фильмы по «Холодному сердцу» и «Тарзану» — СМИ
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Издание The DisInsider сообщило, что компания Disney делает фильмы по «Холодному сердцу» и «Тарзану». Оба проекта пока находятся на ранней стадии производства. Другие подробности не раскрываются.

Также в Сети циркулирует информация, что Disney занимается созданием ремейка «Рапунцель». Сама компания все эти слухи пока никак не прокомментировала.

Ещё неделю назад журналисты рассказали, что главе Disney Бобу Айгеру предлагали купить одну из крупных игровых компаний. С подобным предложением выступили его заместители. Это позволило бы Disney заниматься издательством и разработкой собственных тайтлов.

В середине сентября появились первые кадры предстоящего сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» по известной серии романов Рика Риордана.

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