Офис Google в России признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал российское подразделение Google банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Сообщается, что процедуру инициировало само дочернее предприятие.

Федеральная налоговая служба России на протяжении двух лет регулярно штрафовала компанию. Российскому подразделению Google предъявляли взыскание за злоупотребление доминирующим положением на рынке, за неудаление запрещённого контента, а затем — за неуплату предыдущих штрафов.

Сообщается, что ООО «Гугл» задолжала кредиторам около 53,6 млрд рублей. Главный голосующий кредитор в реестре – ФАС, требующий выплатить ему сумму в размере 19,6 млрд рублей. Все счета предприятия арестованы, как и поступающие на них средства.