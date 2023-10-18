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Сериал «Элита» от Netflix завершится на восьмом сезоне

Режиссёр подросткового сериала «Элита» от Netflix Карлос Монтеро заявил, что шоу завершится на восьмом сезоне. Его премьера состоится в 2024 году.

«Элита» изменил жизнь каждого, а для начинающих актёров он стал трамплином в большое кино. Горжусь тем, что внёс вклад в то, что нас увидели во всём мире.

Сюжет шоу рассказывает о жизни трёх подростков, получивших стипендию для обучения в престижной школе «Лас-Энсинас». Новые одноклассники невзлюбили ребят, поэтому регулярно унижали их. Позднее одного из учеников убивают — полиции предстоит раскрыть преступление и связанные с ним тайны.

В актёрский состав вошли Андер Пуиг, Кармен Арруфат, Ана Бокеса, Марибель Верду, Алехандро Альбаррасин, Иван Мендес и другие.

Седьмой сезон «Элиты» выйдет уже 20 октября в стриминговом сервисе Netflix. В него войдёт восемь эпизодов.