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Призовой фонд The International 2023 вырос всего на $ 6,4 тыс. за сутки — это антирекорд

Призовой фонд The International 2023 вырос всего на $ 6,4 тыс. за сутки — это антирекорд
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За последние сутки призовой фонд чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 увеличился на $ 6402. Это худший показатель за всю историю наблюдений (с 2015 года).

Сейчас общая сумма, которую разыграют лучшие команды мира в Сиэтле, составляет $ 3 056 101 — в последний раз таким низким призовой фонд «Инта» был десять лет назад ($ 2,8 млн на TI3).

Фото: Prizetrac.kr

В последние дни сумма увеличивалась на $ 15–20 тыс. в сутки, однако с началом турнира темп замедлился ещё сильнее. Если динамика не изменится, то окончательный призовой The International 2023 не превысит и $ 3,2 млн.

Низкий рост призового на этом «Инте» связан с отказом Valve от боевого пропуска с уникальными косметическими наградами, на который игроки тратили десятки миллионов долларов.

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