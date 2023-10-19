Актёрскую игру Леонардо Ди Каприо в «Убийцах цветочной луны» назвали самой лучшей

У Леонардо Ди Каприо очень много достойных ролей, но, похоже, ни одна из них не приблизится к тому, что актёр выдал в фильме «Убийцы цветочной луны». Об этом рассказала Тельма Шунмейкер — монтажёр, который работает с Мартином Скорсезе уже более 50 лет.

По её словам, в этой картине Ди Каприо проделал свою лучшую работу.

Я думаю, на этот раз Лео действительно проделал свою лучшую работу и показал лучшую роль. Мартин позвонил мне со съёмочной площадки во время первого дубля, на котором Ди Каприо даёт показания. Он сказал, что мы всё оставим так.

Шунмейкер также похвалила весь актёрский состав фильма, отметив, что Роберт Де Ниро тоже проявил себя с лучшей стороны ленте.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Премьера ленты состоится уже 20 октября в кинотеатрах по всему миру.