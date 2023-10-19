«Я представлял его всегда серьёзным»: Остин Батлер — о Томе Харди

Актёр Остин Батлер в интервью рассказал про совместную работу с Томом Харди над фильмом «Байкеры». По словам артиста, он не ожидал, насколько весёлым и смешным Харди окажется в реальной жизни.

Батлер отметил, что во время перерывов Том может очень много шутить, а потом резко стать очень серьёзным и мгновенно вжиться в роль.

Я представлял его медведем гризли, всегда очень серьёзным. Но он один из самых забавных людей, которых я когда-либо встречал.

Вчера стало известно о переносе картины «Байкеры» на неопределённый срок. Связано это с продолжающейся забастовкой актёров, которую пока что не планируется прекращать.

Сюжет ленты посвящён вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду.