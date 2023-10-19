Александр Петров назвал русских рэперов поэтами современности

В интервью Teleprogramma.pro известный актёр Александр Петров рассказал, что очень любит классических поэтов вроде Пушкина и Маяковского, но также ему нравятся современные русские рэперы. Артисту по душе Скриптонит и Баста.

По словам актёра, стихи современных исполнителей можно читать при поступлении на актёрские факультеты. Петров видит Басту будущем классиком.

Мне нравятся русские рэперы. Например, Скриптонит — это поэзия? Или, например, Хаски? Мне кажется, что да. Или вот Вася Баста — это невероятный поэт, который потом может стать классиком. Не очень понимаю, почему бы при поступлениях на актёрские факультеты не читать стихи Басты, Скриптонита или Хаски. Вы же только выиграете от этого.

Петров подчеркнул, что к этим рэперам можно относиться по-разному, но для него все они — поэты, пишущие очень красивые стихи в форме песен.