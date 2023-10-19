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Disney готовит ремейк «Холодного сердца» — инсайдеры

Disney готовит ремейк «Холодного сердца» — инсайдеры
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По информации издания The Disinsinder, компания Disney готовит киноремейк мультфильма «Холодное сердце». Помимо этого, в разработке ещё много ремейков культовых проектов компании.

Известно, что Disney выпустит ремейки «Геркулеса», «Моаны» и «Лило и Стич». Это подтверждено официально.

Если верить информации издания, Disney также готовит съёмки ремейков «Рапунцель», «Холодного сердца» и «Принцессы и лягушки». По информации инсайдеров сайта, все три ленты находятся на очень ранних стадиях производства и за ними пока не закреплены ни режиссёры, ни актёры.

Все готовящиеся ремейки Disney

  • «Геркулес»
  • «Моана»
  • «Лило и Стич»
  • «Меч в камне»
  • «Робин Гуд»
  • «Белоснежка»
  • «Рапунцель»
  • «Холодное сердце»
  • «Принцесса и лягушка»

В 2022 году вышел ремейк «Русалочки», который приняли смешанно в основном из-за исполнительницы главной роли.

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