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Илон Маск подумывает о блокировке соцсети X (ранее Twitter) в Европе

Илон Маск подумывает о блокировке соцсети X (ранее Twitter) в Европе
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По информации издания Business Insider, владелец соцсети X (ранее Twitter) думает о том, чтобы заблокировать её на территории Европы. Все дело в новом законе о цифровых услугах, который приняли в Евросоюзе.

Издание отмечает, что Маску категорически не нравится, что соцсеть придётся подстраивать под закон. Из-за этого ведутся обсуждения о блокировке X в Европе.

По информации Business Insider, Маск в этом году минимум два раза проводил встречи с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Во время них обсуждалось, какие действия должна осуществить соцсеть X, чтобы соответствовать закону о цифровых услугах.

После обеих встреч с еврокомиссаром у Маска, как отмечается, кончилось терпение.

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