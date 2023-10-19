Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер актёр Сергей Гладков — звезда передачи «Каламбур»

Умер актёр Сергей Гладков — звезда передачи «Каламбур»
Аудио-версия:
Комментарии

СМИ сообщили о смерти актёра Сергея Гладкова. Мужчина получил наибольшую известность благодаря своим ярким образам в юмористической передаче «Каламбур». Ему было 60 лет. Причины смерти неизвестны.

Сергей Гладков с начала 2000 года принимал активное участие в юмористических проектах «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и ситкоме «Дружная семейка» в качестве звукорежиссёра.

В культовой передаче «Каламбур» Гладков создал и сыграл один из самых ярких образов — усатого мужика в «Деревне дураков». В рубрике «Бар «Каламбур» он играет Неудачника, в «Железном капуте» — Дранкеля, в «Крутом пике» — диспетчера и миссис Бурпл.

Помимо того что Гладков сыграл в «Каламбуре», он же написал для «Деревни дураков» и различных рубрик сценарии.

Прощание с Сергеем Гладковым пройдёт 21 октября в Одессе.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android