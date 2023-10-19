Стильный складной смартфон Oppo Find N3 Flip скоро прибудет в Россию

Китайская компания Oppo представила складной смартфон Find N3 Flip для международного рынка. Гаджет уже дебютировал в Китае в середине сентября и стал самым продаваемым смартфоном отрасли в регионе, отмечают в компании. Устройство также поступит в продажу и в России — цена и сроки пока неизвестны, однако в Индии Find N3 Flip продаётся за 94 999 рупий (около 111 тыс. рублей).

Oppo Find N3 Flip оснащён гибким внутренним экраном диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2520х1080 пикселей и 3,26-дюймовым внешним экраном с разрешением 720х382 пикселя. Устройство работает на базе процессора SoC MediaTek Dimensity 92000 с 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти, а также батареей ёмкостью 4300 мА/ч.

Основная камера получила сразу три модуля: широкоугольный на 50 Мп, сверхширокоугольный на 48 Мп и телефото на 32 Мп — а фронтальная камера получила 32-мегапиксельный датчик.