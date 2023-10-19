Умер актёр Берт Янг — звезда фильмов «Рокки»

Издание The New York Times сообщило, что в 83 года скончался актёр Берт Янг. Он получил широкую известность благодаря роли Поли Пеннино в фильмах «Рокки».

The New York Times отметило, что благодаря крупному телосложению и суровому выражению лица Янг часто играл главаря мафии, уличного детектива или рабочего.

Актёр Сильвестр Сталлоне, который играл с Янгом в «Рокки», в социальных сетях почтил его память.

Берт Янг, ты был невероятным человеком и артистом, я и мир будем очень по тебе скучать.

За свою карьеру он сыграл более 160 ролей в кино и сериалах. Помимо «Рокки», Янг также играл в фильмах «Китайский квартал», «Однажды в Америке», сериалах «Коломбо», «Клан Сопрано», «Закон и порядок», «За гранью возможного» и многих других.