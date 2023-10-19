Число подписчиков Netflix достигло 247 млн человек — популярность тарифа с рекламой растёт

Онлайн-кинотеатр Netflix подвёл итоги третьего квартала 2023 года, который завершился 1 октября. За последние три месяца число подписчиков сервиса выросло сразу на 8,76 млн — это самый большой скачок роста аудитории на платформе за последние три года. Руководство компании отметило, что наибольшую динамику показывает дешёвый тариф с рекламой.

Таким образом, общее число подписчиков Netflix достигло 247,15 млн человек. При этом рост аудитории не повлиял на решение руководства компании увеличить цены — в США, Великобритании и Франции стоимость выросла сразу на два тарифа: на базовый архивный тариф и максимальную опцию с разрешением 4К. В последний раз сервис поднимал цены в январе 2022 года.

Наконец, Netflix объявил о готовности лицензировать больше сторонних сериалов. Всё дело в успехе «Форс-мажоров», которые вышли на Netflix в июне и три месяца подряд занимали в США первое место по просмотрам среди всех онлайн-кинотеатров.