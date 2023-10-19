Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp теперь можно использовать несколько аккаунтов на одном смартфоне

В WhatsApp теперь можно использовать несколько аккаунтов на одном смартфоне
Комментарии

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о запуске новой функции, позволяющей использовать сразу два аккаунта на одном смартфоне. Теперь пользователям больше не нужно выходить из одного профиля, чтобы зайти в другой — достаточно будет выбрать нужную учётную запись в специальном окне.

Для работы новой опции пользователю необходимы ещё один номер телефона и SIM-карта. Подойдёт и популярная сегодня eSIM, которая используется в том числе в последних версиях iPhone. После этого нужно открыть настройки WhatsApp, нажать на значок рядом с именем пользователя и выбрать «Добавить аккаунт».

Создатели приложения отметили, что конфиденциальность, уведомления и другие функции можно настроить отдельно для каждой учётной записи.

Материалы по теме
В WhatsApp изменят способ отправки голосовых и видеосообщений
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android