За год спрос на PS5 и Xbox Series в России увеличился втрое

Согласно пресс-релизу сети «М.Видео-Эльдорадо», спрос на PS5 и Xbox Series в России за год вырос втрое. Также стало известно, что доля продаж консолей с дисководами увеличилась с 50% до 80%.

По словам менеджера игрового направления Сергея Епишина, усиление спроса также ожидается в период новогодних праздников.

Популярность консольного игрового направления продолжает расти, есть вариативность моделей под разные запросы как в портативном формате, так и в домашнем. В консолях PlayStation и Xbox представленность и спрос ожидаемо сместились в сторону моделей с дисководом. Усиления спроса на категорию ожидаем в четвёртом квартале, периода распродаж и покупки новогодних подарков.

Отмечается, что объём всего рынка игровых консолей по итогам девяти месяцев года к году увеличился в 2,5 раза и достиг 850 тыс. штук. Также активно набирает популярность Steam Deck от Valve.