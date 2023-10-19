Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России вышли беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro с мощным шумоподавлением

В России вышли беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro с мощным шумоподавлением
Аудио-версия:
Комментарии

В середине октября до российских магазинов добрались Choice Earbuds X5 Pro — новые беспроводные наушники от Honor. Гарнитура уже доступна для приобретения в том числе у крупных ритейлеров по рекомендованной цене в 3499 рублей.

Основные особенности Choice Earbuds X5 Pro — активное шумоподавление до 46 дБ и время автономной работы до 40 часов с учётом подзарядки. Новинка поддерживает кодек LDAC и технологию Bluetooth 5.3. Создатели заявляют, что каждый наушник оснащён тремя цифровыми микрофонами, обеспечивающими качественный звук во время разговора.

Кроме того, модель работает с помощью сенсорного управления. Наушники распознают короткие и длинные нажатия для переключения режимов шумоподавления, управления воспроизведением музыки и ответа на телефонные звонки.

Материалы по теме
Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 5 с активным шумоподавлением
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android