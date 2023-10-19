Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Д’Артаньян и Констанция — в первом трейлере фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин

Д’Артаньян и Констанция — в первом трейлере фильма «Три мушкетёра: Миледи»
Аудио-версия:
Комментарии

Французская кинокомпания Payhe опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин. В ролике показали Д’Артаньяна, Констанцию и других героев картины.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

Согласно сюжету, Констанцию похищают на глазах д'Артаньяна. В отчаянном стремлении спасти её молодой мушкетёр вынужден объединить усилия с таинственной миледи Винтер. Лента выступит продолжением «Трёх мушкетёров: Д’Артаньян».

К своим ролям вернутся Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Луи Гаррель (Людовик XIII), Ромен Дюрис (Арамис) и другие актёры.

Мировая премьера «Трёх мушкетёров: Миледи» состоится 13 декабря. В российских кинотеатрах фильм выйдет 28 декабря.

Материалы по теме
Вышел первый постер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android