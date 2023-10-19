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Д’Артаньян и Констанция — в первом трейлере фильма «Три мушкетёра: Миледи»

Французская кинокомпания Payhe опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер фильма «Три мушкетёра: Миледи» с Евой Грин. В ролике показали Д’Артаньяна, Констанцию и других героев картины.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

Согласно сюжету, Констанцию похищают на глазах д'Артаньяна. В отчаянном стремлении спасти её молодой мушкетёр вынужден объединить усилия с таинственной миледи Винтер. Лента выступит продолжением «Трёх мушкетёров: Д’Артаньян».

К своим ролям вернутся Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Луи Гаррель (Людовик XIII), Ромен Дюрис (Арамис) и другие актёры.

Мировая премьера «Трёх мушкетёров: Миледи» состоится 13 декабря. В российских кинотеатрах фильм выйдет 28 декабря.