Вышел дублированный трейлер шведского мини-сериала «Абсолютное зло»

На YouTube-канале «Амедиатеки» вышел дублированный трейлер «Абсолютного зла» — шведского драматического мини-сериала о подростковой жестокости. Шоу основано на одноимённой автобиографической книге Яна Гийу.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Dansu Films.

Сюжет расскажет о жизни трудного подростка Эрика в конце 1950-х. За плохое поведение его переводят из обычного класса в закрытую школу-интернат «Стернсберг». В ней главный герой сталкивается с предвзятым отношением к себе со стороны педагогов и подвергается издевательствам от местной банды.

Главные роли исполнили Исак Калмрут, Густаф Скарсгард и Теа Софи Лох Несс. Режиссёрами мини-сериала выступили Эрик Лейжонборг («Последнее королевство») и Даниель ди Градо («Алена»).

Премьера «Абсолютного зла» состоится 6 ноября в стриминговом сервисе «Амедиатека». В шоу будет шесть эпизодов.