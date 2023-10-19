Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вышли первые ролики с русской озвучкой «Человека-паука 2» для PS5

Ряд геймеров и блогеров уже начали прохождение «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Как и ожидалось, в игре есть русская озвучка — к своим ролям вернулись актёры дубляжа из первой части.

Видео доступно в VK-группе «Мир PlayStation | PS5 | PS4». Права на видео принадлежат TheGideonGames/Sony.

Ниже можно посмотреть на пример английской озвучки:

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony.

Сюжет развернётся через несколько лет после «Майлза Моралеса» и расскажет о противостоянии Питера и Майлза с Веномом, Крейвеном-охотником и другими злодеями.

Критики высоко оценили тайтл, похвалив сюжет, графические изменения и многое другое. На Metacritic у игры 91 балл из 100.

Релиз «Человека-паука 2» состоится уже 20 октября эксклюзивно на PS5. Теперь информация от редакции «Чемп.Play» полностью подтвердилась.