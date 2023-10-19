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Стали известны все цвета флагмана Samsung Galaxy S24

Стали известны все цвета флагмана Samsung Galaxy S24
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Инсайдер Росс Янг (Ross Young) раскрыл, в каких цветах пользователи смогут приобрести будущий Samsung Galaxy S24. Смартфон будет доступен в четырёх вариациях: чёрной, серой, фиолетовой и жёлтой.

Аналитик перечислил только основные цвета, однако не исключено, что позднее Samsung предложит и другие расцветки. Ранее Росс Янг точно рассказал до презентации Apple, что iPhone 14 Pro получит сразу два новых выреза в экране.

Galaxy S24 будет оснащён плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass.

Линейка Samsung Galaxy S24 должна поступить в продажу в начале 2024 года. В конце сентября издания OnLeaks и Smartprix опубликовали первые рендеры смартфона.

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