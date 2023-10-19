На Netflix вышел мультсериал Captain Laserhawk по мотивам Far Cry 3: Blood Dragon

В стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера анимационного сериала для взрослых Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Шоу создано по мотивам дополнения Blood Dragon для Far Cry 3.

События анимационного сериала разворачиваются в альтернативном 1992 году и вращаются вокруг суперсолдата по имени Дольф Лазерхоук. Также Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix наполнена различными отсылками на другие игры Ubisoft: лягушонок в костюме ассасина, персонаж в обмундировании Сэма Фишера и подобное.

Продюсером шоу выступил Ади Шанкнар, работавший ранее над «Кастлванией» и «Кастлванией: Ноктюрн». Также в производстве принимали участие сотрудники Ubisoft.

В первый сезон Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix вошло шесть эпизодов.