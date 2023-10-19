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Вышел первый тизер романтической комедии Anyone But You со звездой «Эйфории» Сидни Суини

Вышел первый тизер романтической комедии Anyone But You со звездой «Эйфории» Сидни Суини
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На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers вышел первый тизер романтической комедии Anyone But You («Кто-нибудь, кроме тебя») со звездой «Эйфории» Сидни Суини. Фильм представляет собой вольную адаптацию пьесы «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Columbia Pictures.

Согласно сюжету, Биа и Бен выглядят идеальной парой, однако после потрясающего первого свидания происходит нечто, что охлаждает их пылкое влечение друг к другу. Всё меняется, когда они неожиданно встречаются на свадьбе в Австралии.

Помимо Сидни Суини, в актёрский состав вошли Глен Пауэлл, Александра Шипп, Мишель Херд, Брайан Браун, Даррен Барнет и другие. Режиссёром ленты выступил Уилл Глюк («Секс по дружбе», «Кролик Питер»).

Мировая премьера Anyone But You состоится 22 декабря.

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