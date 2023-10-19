Первый матч Worlds по LoL собрал вдвое больше зрителей, чем лучшая игра The International

Стартовый матч основного этапа чемпионата мира Worlds 2023 по игре League of Legends между T1 и Team Liquid собрал у экранов более 1,7 млн зрителей.

Матчи с участием других корейских команд в рамках первого игрового дня Worlds также показали высокие цифры: за G2 — Damwon следили 1,66 млн, а Bilibili с KT Roster собрали более 1,5 млн.

Фото: Esports Charts

Любой из этих показателей более чем в два раза превышает показатель The International 2023 по Dota 2. После первого этапа чемпионата мира самый популярный матч — Team Spirit против Shopify Rebellion (708 тыс. человек). Остальные игры собирали меньше 600 тыс. зрителей в пике.

Фото: Esports Charts

Worlds 2023 по «Лиге Легенд» проходит в Южной Корее с 19 октября по 19 ноября. The International 2023 по Dota 2 — с 12 по 29 октября в Сиэтле, США.