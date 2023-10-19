Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый матч Worlds по LoL собрал вдвое больше зрителей, чем лучшая игра The International

Первый матч Worlds по LoL собрал вдвое больше зрителей, чем лучшая игра The International
Аудио-версия:
Комментарии

Стартовый матч основного этапа чемпионата мира Worlds 2023 по игре League of Legends между T1 и Team Liquid собрал у экранов более 1,7 млн зрителей.

Матчи с участием других корейских команд в рамках первого игрового дня Worlds также показали высокие цифры: за G2 — Damwon следили 1,66 млн, а Bilibili с KT Roster собрали более 1,5 млн.

Фото: Esports Charts

Любой из этих показателей более чем в два раза превышает показатель The International 2023 по Dota 2. После первого этапа чемпионата мира самый популярный матч — Team Spirit против Shopify Rebellion (708 тыс. человек). Остальные игры собирали меньше 600 тыс. зрителей в пике.

Фото: Esports Charts

Worlds 2023 по «Лиге Легенд» проходит в Южной Корее с 19 октября по 19 ноября. The International 2023 по Dota 2 — с 12 по 29 октября в Сиэтле, США.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android