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Honor представила бюджетный игровой смартфон Play 8T

Honor представила бюджетный игровой смартфон Play 8T
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19 октября компания Honor представила бюджетный игровой смартфон Play 8T. Цены на устройство начинаются от $ 150 (~ 14,5 тыс. рублей). Гаджет доступен для покупки в трёх цветовых вариациях: чёрной, зелёной и серебристой.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6080. Также он оснащён экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Ко всему прочему, Honor Play 8T поддерживает быструю зарядку на 35 Вт.

Характеристики

  • Диагональ дисплея: 6,8 дюйма
  • Ёмкость аккумулятора: 6000 мА/ч
  • Разрешение основной камеры: 50 Мп
  • Оперативная память: 8/12 ГБ
  • Максимальная яркость дисплея: 850 нит

В данный момент Honor Play 8T доступен для покупки только на территории Китая. До остального мира новинка должна добраться в ближайшие месяцы.

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