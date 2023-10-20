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Расписание матчей The International 2023 по Dota 2 на 20 октября

Расписание первого дня плей-офф The International 2023 по Dota 2
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Сегодня, 20 октября, в США стартуют первые матчи плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

В отличие от групповой стадии, все игры пройдут в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла при участии живых зрителей.

На пятницу запланировано четыре встречи верхней сетки, после которых никто не вылетает. Победители игр пройдут дальше и обеспечат себе минимум 5–6 место, а проигравшие упадут в нижнюю сетку и уже в воскресенье сыграют на вылет.

Расписание игр первого дня плей-офф The International 2023

  • 20 октября, 20:00.Team Spirit (Россия)Virtus.pro (Россия)
  • 20 октября, 23:00. Team Liquid (Швеция) — Talon Esports (Таиланд)
  • 21 октября, 2:00. LGD Gaming (Китай) — 9Pandas (Россия)
  • 21 октября, 5:00. nouns (США) — Azure Ray (Китай)

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке

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