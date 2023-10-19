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Кристофер Нолан: концертный фильм Тейлор Свифт изменит Голливуд

Кристофер Нолан: концертный фильм Тейлор Свифт изменит Голливуд
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На прошлой неделе состоялась мировая премьера Taylor Swift: The Eras Tour — фильма о шестом концертном туре певицы Тейлор Свифт. За почти неделю сборы картины превысили $ 123 млн.

По этому поводу высказался режиссёр Кристофер Нолан («Оппенгеймер», «Довод»). Постановщик заявил, что лента исполнительницы изменит Голливуд, поскольку заработает огромные деньги без поддержки студий.

Тейлор Свифт собирается показать студиям, что её концертный фильм будет распространяться не студиями, а владельцем кинотеатров, компанией AMC, и заработает огромные деньги.

Taylor Swift: The Eras Tour стала самым кассовым фильмом подобного жанра, обойдя «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» с его $ 73 млн. Режиссёром картины выступил Сэм Вренч.

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