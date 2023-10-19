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Сериал «Поколение «Ви» по «Пацанам» продлили на второй сезон

Сериал «Поколение «Ви» по «Пацанам» продлили на второй сезон
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19 октября стало известно, что сериал «Поколение «Ви» по «Пацанам» продлили на второй сезон. Подробности пока не раскрываются.

На прошлой недели авторы шоу заявили, что полны энтузиазма продолжить историю. Также в спин-оффе есть камео актёра Дженсена Эклса в образе Солдатика из «Пацанов» — он исполнил эпизодическую роль.

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» вышли 29 сентября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.

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