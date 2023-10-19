Сериал «Поколение «Ви» по «Пацанам» продлили на второй сезон

19 октября стало известно, что сериал «Поколение «Ви» по «Пацанам» продлили на второй сезон. Подробности пока не раскрываются.

На прошлой недели авторы шоу заявили, что полны энтузиазма продолжить историю. Также в спин-оффе есть камео актёра Дженсена Эклса в образе Солдатика из «Пацанов» — он исполнил эпизодическую роль.

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» вышли 29 сентября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.