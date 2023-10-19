Бастующим актёрам Голливуда запретили наряжаться на Хэллоуин в персонажей киностудий

Совсем скоро в США пройдёт Хэллоуин, праздновать который будут в том числе представители Голливуда. Гильдия актёров США (SAG-AFTRA) опубликовала руководство для своих членов, в котором потребовала от них не перевоплощаться на День всех святых в персонажей, принадлежащих крупным студиям.

Вместо этого актёрам предлагают использовать более нейтральные и привычные образы вроде призраков, зомби, привидений и пауков. Таким образом члены Гильдии не нарушат правила забастовки и не будут рекламировать студии, против которых они бастуют на протяжении последних трёх месяцев.

Руководство по празднованию Хэллоуина от Гильдии актёров США Фото: SAG-AFTRA

При этом для некоторых актёров Голливуда всё же сделают исключение. Артисты смогут наряжаться в костюмы героев тех фильмов и сериалов, над которыми им разрешено работать во время протестов. Речь идёт по большей части о независимых картинах, производство которых ведётся небольшими студиями.