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Бастующим актёрам Голливуда запретили наряжаться на Хэллоуин в персонажей киностудий

Бастующим актёрам Голливуда запретили наряжаться на Хэллоуин в персонажей киностудий
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Совсем скоро в США пройдёт Хэллоуин, праздновать который будут в том числе представители Голливуда. Гильдия актёров США (SAG-AFTRA) опубликовала руководство для своих членов, в котором потребовала от них не перевоплощаться на День всех святых в персонажей, принадлежащих крупным студиям.

Вместо этого актёрам предлагают использовать более нейтральные и привычные образы вроде призраков, зомби, привидений и пауков. Таким образом члены Гильдии не нарушат правила забастовки и не будут рекламировать студии, против которых они бастуют на протяжении последних трёх месяцев.

Руководство по празднованию Хэллоуина от Гильдии актёров США

Руководство по празднованию Хэллоуина от Гильдии актёров США

Фото: SAG-AFTRA

При этом для некоторых актёров Голливуда всё же сделают исключение. Артисты смогут наряжаться в костюмы героев тех фильмов и сериалов, над которыми им разрешено работать во время протестов. Речь идёт по большей части о независимых картинах, производство которых ведётся небольшими студиями.

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