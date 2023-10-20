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СТС снимет новогодний спецэпизод новых «Папиных дочек» — СМИ

СТС снимет новогодний спецэпизод новых «Папиных дочек» — СМИ
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По информации телеграм-канала «Новости кинопроизводства», СТС планирует снять специальный новогодний эпизод новых «Папиных дочек». Его хронометраж превысит длительность обычных серий — эпизод будет длиться чуть больше часа.

Режиссёром спецэпизода выступит Дмитрий Грибанов, который работал над вторым сезоном «Вампиров средней полосы».

Как отмечают в «Новостях кинопроизводства», для СТС «Папины дочки» сейчас – одно из самых рейтинговых шоу, если смотреть цифры всех их сериальных премьер за последний год.

Премьера новых «Папиных дочек» состоялась 18 сентября. Первый сезон шоу уже завершился. Он получил преимущественно положительные оценки от критиков и обычных зрителей. Второй сезон уже в разработке.

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