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Эксперт оценил новую функцию в WhatsApp с возможностью создать два аккаунта одновременно

Вчера в WhatsApp появилась функция использования нескольких аккаунтов на одном смартфоне. Эксперт газеты «Известия» по технологиям Иван Черноусов прокомментировал появление опции.

По его словам, эту функцию действительно ждали очень многие пользователи. Она уже давно была востребована.

Особенно это нововведение будет полезно для обладателей iPhone: из-за ограничений в iOS пользователи «яблочных» устройств не могли использовать два номера на одном девайсе и поэтому им приходилось носить с собой второе устройство. В свою очередь, на Android это нововведение скажется не так сильно: там давно можно создавать несколько копий одного и того же приложения и, таким образом, пользоваться разными аккаунтами в мессенджере.

Черноусов подчеркнул, что нововведение полезно и для тех, кто любит разграничивать рабочее и личное общение, использовать корпоративный и личный номера.