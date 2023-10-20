Веном из «Человека-паука 2» может получить отдельную игру в духе «Майлза Моралеса»

Нарративный директор «Человека-паука 2» Джон Пакетт в интервью рассказал о том, что Веном, один из антагонистов тайтла, может получить собственный спин-офф в духе «Майлза Моралеса».

По словам Пакетта, разработчикам сейчас всё равно нужно время, чтобы восстановить силы и вернуться из отпусков. К тому же авторы в первую очередь будут смотреть на реакцию и пожелания геймеров.

Итак, мы сосредоточены на «Человеке-пауке 2». Сейчас мы собираемся подождать и увидеть реакцию фанатов. Мы выслушаем фанатов и спросим себя: «Хорошо, чего на самом деле хотят фанаты?» Но вообще мы поговорим обо всём после того, как у нас у всех будет время выспаться и взять отпуск.

Игра «Человек-паук 2» уже доступна только на PS5. В игре есть полная поддержка русского языка.