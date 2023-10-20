Фильм «Пила 10» вышел в онлайне

Сегодня в западных онлайн-кинотеатрах появился фильм «Пила 10». Примечательно, что с момента выхода картины в кинотеатрах не прошло даже месяца.

За время кинотеатрального проката лента успела заработать больше $ 73 млн. Фильм оказался финансово успешным, так как его бюджет составил $ 13 млн. Картина хорошо окупилась.

«Пила 10» рассказывает о событиях, произошедших между второй и третьей частями франшизы. История посвящена тому, как больной раком Джон Крамер в надежде на излечение едет в Мексику и обращается в клинику. Позже он выяснит, что оказался в руках мошенников. Тогда Крамер начинает устраивать новые игры.

Роль Крамера, само собой, исполнил Тобин Белл. Ещё в ленте снялись Шоуни Смит, Стивен Брэнд и Рената Вака.