Состоялась мировая премьера фильма «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо

20 октября фильм «Убийцы цветочной луны» официально вышел в мировом прокате. Новая картина с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро вышла в большинстве кинотеатров планеты, однако до России она официально не доберётся. Через некоторое время фильм появится и в онлайн-кинотеатре Apple TV+, однако, когда это произойдёт, неизвестно.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Критики посмотрели ленту ещё в мае на Каннском кинофестивале и назвали картину одной из самых выдающихся работ Леонардо Ди Каприо. Кроме того, журналисты оценили по достоинству и главную героиню, роль которой исполняет Лили Гладстоун.