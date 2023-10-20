Ридли Скотта не впечатлил фильм «Топ Ган: Мэверик»

Режиссёр новой части «Чужого» Федерико Альварес рассказал, что Ридли Скотт не оценил ленту «Топ Ган: Мэверик». По словам постановщика, картина не очень впечатлила Скотта.

Скотт отметил, что фильм его брата Тони Скотта, первый «Топ Ган», был оригинальным, а «Мэверик» такого чувства не вызывает.

Я спросил его о новом «Топ Гане», и в ответ он вздохнул. Я спросил: «Что вы имеете в виду?» Скотт ответил: «Фильм моего брата был оригинальным, а это так себе. Он очень уважал эту работу, но было видно, что он настроен скептически.

Интересно, что «Топ Ган: Мэверик» очень сильно понравился критикам и аудитории. Это один из самых кассовых фильмов прошлого года после сиквела «Аватара», а Тома Круза, сыгравшего в ленте главную роль, называли «спасителем Голливуда».