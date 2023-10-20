Стартовал первый день плей-офф The International 2023 по Dota 2

20 октября в США стартовал первый день плей-офф The International 2023. В отличие от групповой стадии, все игры пройдут в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла при участии живых зрителей.

Матч открытия проведут два российских коллектива: Team Spirit и Virtus.pro. Всего сегодня пройдут четыре игры верхней сетки: победители пройдут дальше и обеспечат себе минимум 5–6-е место, а проигравшие упадут в нижнюю сетку и уже в воскресенье сыграют на вылет.

Расписание игр первого дня плей-офф The International 2023

20 октября, 20:00. Team Spirit (Россия) — Virtus.pro (Россия)

— 20 октября, 23:00. Team Liquid (Швеция) — Talon Esports (Таиланд)

21 октября, 2:00. LGD Gaming (Китай) — 9Pandas (Россия)

21 октября, 5:00. nouns (США) — Azure Ray (Китай)

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.