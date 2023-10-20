«Я пытался и запутался»: Мартин Скорсезе рассказал, почему не пользуется компьютерами

В недавнем интервью культовый режиссёр Мартин Скорсезе рассказал, что он не пользуется компьютерами. Причина — во время использования он постоянно запутывается.

По словам постановщика, он начал читать электронные письма только в этом году. Скорсезе пошутил, что они его «пугают». Вместо того чтобы проводить время за компьютером, у режиссёра есть книги, фильмы и люди.

Я не пользуюсь компьютером. Я пытался и запутался. У меня есть фильмы, у меня есть книги, у меня есть люди. Я только в этом году начал читать электронные письма. Электронные письма… они пугают меня. Там написано «CC» и тысячи имён. Кто эти люди?

Несмотря на то что Скорсезе не очень разбирается в современных технологиях, иногда ему нравится пользоваться голосовой почтой.