В Dota 2 вышла новая сокровищница — она доступна только посетителям The International 2023

20 октября Valve опубликовала обращение к игрокам в честь грядущего плей-офф на The International 2023 по Dota 2. В нём разработчики поделились краткой статистикой группового этапа и объявили о выпуске новой сокровищницы — Treasure of the Crimson Witness 2023.

К сожалению, сундук с внутриигровыми предметами в этот раз оказался привязан исключительно к посетителям чемпионата мира по «Доте». Уникальные для турнира версии Immortal-предметы для Dark Seer, Underlord, Templar Assassin, Centaur Warrunner, Enchantress, Nature's Prophet и Witch Doctor доступны только тем зрителям, кто купил билеты на плей-офф The International 2023 в Сиэтле.

Вы гарантированно получите одну такую сокровищницу, когда привяжете свой профиль Steam к пропуску на The International 2023, который пройдёт на стадионе Climate Pledge Arena. Во время плей-офф на этих выходных и самого The International на следующей неделе у всех посетителей также будет шанс получить дополнительную сокровищницу Treasure of the Crimson Witness каждый раз, когда в игре проливается первая кровь.

Все предметы Treasure of the Crimson Witness 2023 Фото: Valve

Как обратили внимание пользователи, сундук Treasure of the Crimson Witness 2023 содержит уже имеющиеся в Dota 2 предметы, стилизованные под кровавый цвет. Почему Valve не раздала его всем покупателям Компендиума и не выпустила его в свободную продажу, неизвестно.