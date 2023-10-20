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Соавтор «Шерлока» экранизирует «Номер 249» Артура Конан Дойла с Китом Харрингтоном

Соавтор «Шерлока» экранизирует «Номер 249» Артура Конан Дойла с Китом Харрингтоном
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По информации издания Deadline, один из сценаристов сериала «Шерлок» (Sherlock) Марк Гэтисс займётся адаптацией рассказа Артура Конан Дойла «Номер 249». Это будет полноценный фильм.

Главную роль в нём сыграет звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон. Вместе с ним в ленте появится актёр Фредди Фокс, известный по сериалу «Медленные лошади».

«Номер 249» — мистический рассказ Артура Конан Дойла, в котором речь идёт о трёх студентах, живших в 1884 году в колледже Оксфордского университета. Студенты сталкиваются с необъяснимыми мистическими вещами после того, как один из них открывает саркофаг с мумией.

Этот проект станет частью ежегодных спецэпизодов Марка Гэтисса, которые он создаёт специально для BBC.

Премьера «Номера 249» состоится в новогодние праздники.

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