Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

OnePlus анонсировала свой первый складной смартфон Open за 182 тыс. рублей

Компания OnePlus анонсировала свой первый складной смартфон Open. Производитель оценил гаджет в € 1800 (~ 182 тыс. рублей). Устройство доступно для покупки в двух расцветках: изумрудной и чёрной.

OnePlus Open работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Диагональ и разрешение наружного экрана смартфона составили 6,31 дюйма и 2484×1116 пикселей, а внутреннего — 7,82 дюйма и 2440×2268 пикселей соответственно.

Характеристики

Ёмкость аккумулятора: 4805 мА/ч

Встроенная память: 512 ГБ

Разрешение основной камеры: 48 Мп

Оперативная память: 16 ГБ

Максимальная яркость: 2800 нит

Также гаджет поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Производитель заверил, что устройство получилось чрезвычайно крепким — его корпус изготовлен из титанового сплава.