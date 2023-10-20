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OnePlus анонсировала свой первый складной смартфон Open за 182 тыс. рублей

OnePlus анонсировала свой первый складной смартфон Open за 182 тыс. рублей
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Компания OnePlus анонсировала свой первый складной смартфон Open. Производитель оценил гаджет в € 1800 (~ 182 тыс. рублей). Устройство доступно для покупки в двух расцветках: изумрудной и чёрной.

OnePlus Open работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Диагональ и разрешение наружного экрана смартфона составили 6,31 дюйма и 2484×1116 пикселей, а внутреннего — 7,82 дюйма и 2440×2268 пикселей соответственно.

Характеристики

  • Ёмкость аккумулятора: 4805 мА/ч
  • Встроенная память: 512 ГБ
  • Разрешение основной камеры: 48 Мп
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Максимальная яркость: 2800 нит

Также гаджет поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Производитель заверил, что устройство получилось чрезвычайно крепким — его корпус изготовлен из титанового сплава.

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