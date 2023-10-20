«Скучное, банальное и рядовое кино»: Сарик Андреасян — про «Оппенгеймера»

Российский режиссёр Сарик Андреасян, снявший «Защитников» и «Чикатило», в социальных сетях высказался по поводу «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Постановщику лента не понравилась.

По словам Андреасяна, фильм наделал много шума, но на деле представляет собой «скучное, банальное и рядовое кино». Ещё постановщик назвал картину предсказуемой. По его мнению, лента не вызывает никакого восхищения.

Удивительно, как устроен пиар мирового уровня! Нас всех убедили, что Нолан – гений! А на самом деле скучнейшее, банальное, рядовое кино! Скучно, банально, просто, предсказуемо! Безусловно, лучше, чем ужасный «Довод» или «Дюнкерк». Обычное кино без каких-либо восхищений! Хорошо, что я вино в зал заказал. Как-то высидел эти три часа.

Среди последних работ Андреасяна: «Тень Чикатило», «Без рук» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».